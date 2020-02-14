新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在大陸疫情不斷蔓延，隨著確診、死亡數不停上升，大陸已開始採取「血清治療」的方式，利用新冠肺炎痊癒患者的血漿用來治療其他患者。此方式已在武漢協和、金銀潭等醫院開展11例重症患者的治療，據目前了解，無出現不良反應，甚至有好轉現象。「血清療法」或成新冠肺炎的救命解藥？中國免疫學會副理事長黃波指出，從血清找出抗體的確可行，但其中的複雜性仍需再釐清。

13日在陸湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防治記者會上，武漢金銀潭醫院院長張定宇表示，由於新冠肺炎痊癒者體內血液存在病毒抗體成分，目前已接受使用痊癒者提供血漿，並對其他病例進行血清治療。

據《中新社》指出，中國疾病預防控制中心副主任馮子健在受訪時表示，將康復病人恢復期血漿用於新冠狀肺炎治療，從原理上是可行的。但軍事科學院軍事醫學研究所專家陳薇指出，使用血清治療前，新冠肺炎康復者必須知情且同意，在符合醫學、身體情況允許下才能捐贈出寶貴的血漿，用於他人的急救。

所謂血清，即從人體血漿中去除纖維蛋白原之後取得，其實早在100年前，血清治療就已存在，科學家用來處理細菌引起的傳染病。在2003 SARS盛行期間，鐘南山當時就曾提出使用痊癒者的血清治療SARS患者的建議，此方法後也被證實，的確有提高SARS患者的保護作用。

目前血清療法已在新冠肺炎重症患者上施行測試，患者在接受治療12至24小時後，實驗檢測出主要指標明顯下降，患者的臨床表徵及症狀都有顯著改善。這是否說明血清治療，真的能成為新冠肺炎的「救命解藥」？

中國免疫學會副理事長，北京協和醫學院免疫學系常務副主任黃波指出，血清內抗體的複雜，還需要有足夠的認識，否則也可能在過程中使病情加重。中科院上海巴斯德研究所也表示，雖然血清療法可以有效地預防或預防病毒或細菌引起的疾病，但血清複雜，對於是否會引起其他問題仍存在不確定性。

(中時電子報)