BBC亞洲商務記者卡利什瑪．瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）14日指出，新加坡一向以來在危機管理方面備受肯定，但今次疫情中，這個細小的城市面對獨有的挑戰。多宗在英國、南韓等國家確診的新型冠狀病毒感染個案，源頭可以追溯到新加坡。一些國家建議避免前往新加坡。

樟宜機場是世界上最繁忙的機場之一，這兒每80秒便會有一班航機升降，比杜拜、紐約和舊金山的國際機場班次更密。

但現在新加坡的情形已經非常不同。航站內設置了多部熱能探測機，自動感應進出新加坡的旅客的體溫。機場員工在場檢查旅客有沒有任何咳嗽、發熱、感冒的跡象。

新加坡保持開放邊境，與世界繼續保持聯繫度，加上主動進行檢測，令其成為大陸以外，最多確診個案的地方之一。新加坡就疫情設立的跨部門應對小組組長黃循財說，「我們很脆弱，但我們會竭盡所能阻止病毒傳播。」

瓦斯瓦尼報導說，當病毒來到新加坡，並不只影響這個城市，也會蔓延到世界各國。特別明顯的是，一月中旬一場在當地高檔酒店舉行的會議，最終導致全球各自確診多宗個案。

超過100人參加了這場銷售會議，部分參加者來自大陸。一周後，南韓、馬來西亞、英國、西班牙都發現了新冠病毒的確診個案。

一名41人歲男子與來自大陸的同事一同參與會議後，成為第一個馬來西亞人確診病例。之後，他的妹妹和妹夫都受到感染。兩名參加會議的南韓人同樣在回國後確診。新加坡則錄得三宗個案，分別是兩個新加坡國民和一名永久居民。

英國國民史蒂夫．沃爾什（Steve Walse）同樣在這場會議上，他被稱為「超級傳播者」。會議結束後，他在返回英國前，先到法國一個滑雪場度假。

這所滑雪場上有另外11人確診，相信是被他感染，那11人分別有5人來自英國、5人來自法國、1人來自西班牙馬略卡島。

瓦斯瓦尼指出，這場會議顯示，新加坡如何成為病毒的超導體。令人擔憂的是，這不單是一場會議。新加坡具有傳播病毒的風險，正因為這裏是商業會議和國際旅客的重要目的地。

「要謹記，我們是開放經濟體，也是國際運輸中心，」黃循財說，「所以我們要盡全力壓止病毒擴散，以非常開放的態度公開資訊，亦與外國的衛生部門緊密合作。」

這個城市與大陸生意也有緊密的聯繫，大陸旅客是新加坡入境外籍旅客中比例最多。在2019年，3.62億名大陸旅客到訪新加坡。香港受到反政府抗議影響，大陸旅客數字下跌，很多人選擇前往新加坡度過春節，正是病毒爆發期。

在國內，新加坡亦採取了一些極端措施抗疫，因為很快就意識到，在人口密集的城市，病毒擴散帶來的問題。

目前確診50宗確診個案中，有8宗仍然查不到來源，亦沒有與來自武漢的旅客接觸，這令人份外關注，因為這意呼著，有些潛在個案正在國內傳播病毒。

據BBC報導，新加坡落實了一個高度複雜的接觸者追蹤機制，去尋找每一個曾經與確診患者接觸的人，讓他們接受隔離或監測。

新加坡是繼北韓和俄羅斯後第三個國家，對大陸實行「封關」，限制任何14日內曾到訪大陸的人入境新加坡，即使他們有工作簽證，或居留權。

外籍員工一旦被發現違反隔離規定，將會被取消工作簽證，永久不能在新加坡工作，其雇主也將在兩年內被禁止聘請外國人。這種零容忍的政策令許多新加坡人感到安心。

新加坡向超過100萬個家庭派發口罩，政府透過WhatsApp群組發布資訊，國民如果登記了，可以每日知到疫情發展。新加坡當局亦指示大學把宿舍空置，變成隔離中心，行動之迅速令不少學生驚訝。

雖然這些措施得到國際衛生專家的認同，但新加坡人並不完全相信政府傳達的訊息。社交媒體的留言顯示，很多新加坡人不相信政府的建議，例如網民認為，政府建議國民只是不適的時候帶口罩，其實是因為口罩不足。

許多人投訴新加坡沒有更早向大陸封關。上周當局提升衛生警示級別，顯示這個病傳播嚴重，很多新加坡人到超級市場買米、速食麵和廁紙，擔心這個城市會封鎖。總理李顯龍之後發布影片談話，強調物資充足，呼籲民眾不用恐慌，這場搶購潮才得以紓緩。

瓦斯瓦尼指出，新加坡能夠作出這種程度的管控，是因為在制定政策上採取中央集權制以及執政黨在國會占絕大多數。在公眾領域上有關病毒的發言，受到嚴格的限制，國家採取了反假新聞的法例，去壓制假資訊的傳播。

然而，新加坡能夠迅速實行抗疫措施，其中一個原因是，它是一個小城市，亦早有備案，因為在2002至2003年，新加坡也從非典（SARS，新加坡官方稱作沙斯）取得了深刻的教訓。

傳染病專家梁浩楠醫生說，「你今天見到同事去吃午飯，但過幾日，你發現他進了重症監護室（加護病房，ICU），更壞的情況是離世。」

梁浩楠當年在前線治療非典病人時，也不幸受到感染，「這令新加坡人感受到恐懼和創傷」。當年新加坡錄得238人感染非染，當中33人死亡。

「我們是這麼不堪一擊，一來國家小，二來與世界各地均接觸頻繁。」梁浩楠說，「中國或其他地方出現疫情，不久新加坡就會出現，所謂遏制疫情是不現實的，我也不相信中國能夠有能力控制疫情。」

「我相信病毒出現後會逐步弱化，就好像普通感冒，這將會是這次病毒的最終結果。」

新加坡別無選擇，只有更透明和警惕地抗疫。因為這個國家在經濟、食品、生命鏈上都是依靠其他國家。它憑藉嚴格的措施可以撐過非典，但過去十年，新加坡更加融入國際經濟，和大陸也有更密切的關係，意味著這次付出的代價，也會更大。

(中時 )