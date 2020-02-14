因應新冠肺炎疫情持續升高，除了「口罩之亂」，酒精遭到各地民眾搶購一空，旺旺集團旗下「旺旺友聯產物保險公司」今日(14日)表示，下周一(17日)起將在全台據點發放水神抗菌液供民眾使用，在國人防疫上出一份力。

旺旺集團多年前投入可觀金額引進微酸性次氯酸水製造設備，由於大多市售抗菌產品價格普遍偏高，旺旺集團期許用低價將水神抗菌液推廣出去，水神並非以獲利為主要目的，而是秉持良心事業目的與精神，尤其這次新冠肺炎的疫情升高，旺旺集團在全台90家水神抗菌液補充站免費提供抗菌液，旗下各公司也紛紛響應號召加入防疫大作戰。

在口罩實名制的上路導致配額減少以及消毒酒精遭到搶購一空的情況下，「次氯酸水」頓時成了抗疫新寵兒。國內外有著超過120份檢驗報告的「水神抗菌液」，成分為微酸性次氯酸水，殺菌效果完全不遜於酒精，且符合食用標準，適用於兒童、孕婦，可有效對抗腸病毒、肺炎桿菌等病菌，目前已廣泛使用在食品業、餐飲業、學校及居家個人消毒防護上，獲得各界一致肯定。

旺旺集團旗下「旺旺友聯產物保險公司」協理吳達鈞表示，旺旺友聯秉持著以「人 」為出發點為人服務，尤其新冠肺炎是全體國人火燒眉睫的難關，旺旺友聯下周一(17日)起將開始做水神抗菌液補充站公益，將在台北總公司及全省分公司門口免費發放「水神抗菌液 」，開放免費提取族群有65歲以上長者、低收入戶、持有媽媽或兒童手冊者及各縣市村里長，水神抗菌液補充站公益預計將持續到29日。

旺旺集團董事長蔡衍明也強調：「健康不是有錢人的專利，21世紀人類最大的敵人是細菌與病毒」旺旺集團與您一起守護台灣，詳細資訊請上水神官網或FB官方粉絲團查詢。

(中時 )