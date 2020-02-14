日本沖繩縣1名60多歲的女計程車司機確診感染新冠肺炎，成為沖繩感染的首例。沖繩縣指出，女司機2月5日出現嚴重咳嗽、關節痛等症狀，12日到醫院就診被診斷是肺炎，之後在病毒檢查時確認已感染新型冠狀病毒。

這名女司機表示，發生集體感染的鑽石公主號郵輪1日停靠那霸港時，有4名住在橫濱的60至70歲的女性搭他的車，她們都沒有戴口罩。她從2月1日至7日止，載了將近50名乘客。沖繩縣呼籲，有可能接觸過女司機的人要觀察自己的健康狀況。

沖繩縣14日傍晚在縣廳召開緊急對策本部會議，縣知事玉城丹尼表示，「該患者目前正在（傳染病）指定醫療機構接受治療，狀況穩定。保健所正在調查他曾接觸過的人，並觀察他們的健康狀況。」

他強調，「全縣廳將全力採取新冠肺炎傳染病對策，同時將與厚生勞動省、日本國立傳染症研究所、沖繩縣醫師會合作，以期確保萬全的醫療提供體制。」

NHK報導，沖繩去年（2019年）1年的海外觀光客達1016萬多人，連續7年創新高，其中台灣人最多，約94萬人，其次是大陸約75萬多人。那霸港去年1年郵輪停靠次數超過260次，是日本全國最多的，這次的疫情使沖繩觀光大受打擊。

(中時電子報)