前紐約市長彭博宣布投入民主黨總統初選，是現任總統川普不可小覷的潛在對手，這二位角逐白宮大位的紐約億萬富豪，13日在推特上相互開砲。川普譏諷彭博是毫無存在感的魯蛇輸家，彭博反批川普是跳梁小丑。

川普與彭博長期不睦，隨著爭取披民主黨戰袍的彭博聲勢看俏，兩人之間的煙硝味愈來愈濃。

人高馬大的川普，拿彭博僅5呎4吋（163公分）高的矮小身材做文章，周四發推文戲稱他「迷你麥克」（Mini Mike Bloomberg）。

川普酸彭博是「魯蛇」（loser），空有財富卻無辯論才能，存在感等於零。連曾遭川普大罵「媽寶」的前佛州州長傑布．布希（Jeb Bush），川普認為無論是政治技能或在對待非裔族群上都強過彭博。

彭博不甘示弱也發推文反擊，爆料川普在他們紐約社交圈經常淪為笑柄。彭博在寫給川普的推文中說：「我們在紐約有不少共同認識的朋友，他們都在背後譏笑你，喚你作嘉年華會上叫囂的小丑（carnival barking clown）。」

2016年以政治素人之姿贏得白宮寶座的川普，被政治策略師形容有項異於常人的本事，就是很會惹毛對手，像是給他的共和黨初選對手取綽號。

川普把與他爭總統提名的前總統小布希之弟傑布．布希，叫作「低能量傑布」（Low Energy Jeb）；另一對手佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）成了「小馬可」（Little Marco）。至於當年民主黨總統提名人希拉蕊，被川普貼上「狡猾希拉蕊」（Crooked Hillary）的標籤。

(工商 )