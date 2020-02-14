影視特效製作商VHQ-KY（4803）公布1月合併營收為9,592萬元，年減9％；同時，在大陸電商廣告後製業務大有斬獲，與最大電商平台阿里巴巴集團簽約合作網路廣告後製業務，是繼京東電商之後再下一城。

VHQ也進軍歐美市場，去年為美系自製劇後製特效華語影集《彼岸之嫁》於今年1月上映，將繼續後製該系列餘下的季集。VHQ表示，與該線上播出平台公司將有進一步合作，訂單規模也會提升。

VHQ 2月人員復工及整體營運仍受到新冠肺炎疫情影響，下游客戶已接受後製作品延後完成，VHQ透過大陸及東南亞兩地團隊合作，可望在未來2到3季趕工追上。

展望今年，VHQ預估隨疫情逐步控制，大陸的電影與電視劇、網劇市場可望逐步恢復成長。其中，大陸電商廣告量大，廣告後製業務製作時間相對短，對公司整體營收獲利貢獻可望提高，也可望降低近期大陸電影產業暫停開拍帶來的不確定性。

(工商 )