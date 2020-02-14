墨西哥日前發生一起分屍案，一名25歲女子遭到丈夫殺害後，還被分屍、剝皮，案發後，當地多家媒體竟直接將現場照曝光，讓墨西哥民眾相當不滿，認為此舉非常不尊重，且是對死者與家人的二度傷害。

根據《CNN》報導，一名25歲的女子英格麗（Ingrid

Escamilla）遭到46歲的丈夫殺害，警方獲報後抵達現場，見到兇手全身是血的，他告訴警方他已將妻子分屍，且部分器官已經被沖掉，屍體也被剝了皮，警方看到案發現場，相當震驚。墨西哥城市長辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表示，希望檢察官可以重判兇手。

案發後，墨西哥多家媒體竟將案發現場的分屍照曝光，讓市民相當憤怒，認為這樣的行為對死者不敬，且對家屬是二度傷害，市民也為此走上街頭抗議。墨西哥檢察官辦公室發出聲明，目前正在調查照片流出原因，將會對流出照片者處以重判。

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(中時電子報)