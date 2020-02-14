據大陸農村農業部網站消息指出，近日，大陸財政部辦公廳、農村農業部辦公廳聯合部署六項針對性的財政支持政策和管理措施，包括減免農業信貸擔保相關費用、盡快撥付農業生產救災資金、加大農產品冷藏保鮮支持力度、中央財政農業生產發展等資金向疫情重點地區傾斜、加大地方財政資金統籌力度，以及加強資金使用績效管理。

《新京報》報導，大陸財政部辦公廳、農村農業部辦公廳聯合發布《關於切實支持做好新冠肺炎疫情防控期間農產品穩產保供工作的通知》，要求：第一，減免農業信貸擔保相關費用，即日起至今年12月底，國家農業信貸擔保聯盟公司對全國省級農擔公司再擔保業務減半收取再擔保費用，地方要結合實際參照出臺對政策性信貸擔保業務擔保費用的減免措施，降低受疫情影響較大的相關新型農業經營主體融資成本；第二，盡快撥付農業生產救災資金，支持水稻、小麥、蔬菜病蟲害和草地貪夜蛾防控，促進春耕備耕和當地蔬菜穩產保供；第三，加大農產品冷藏保鮮支持力度，重點支持家庭農場和合作社完善田間地頭冷藏保鮮設施；第四，大陸中央財政農業生產發展等資金向疫情重點地區傾斜，在測算分配時向湖北省等重點疫情防控地區傾斜；第五，加大地方財政資金統籌力度，要求各地結合實際支持「菜籃子」產品生產，不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力；第六，加強資金使用績效管理，確保中央與地方相關政策落實到位。

(旺報 )