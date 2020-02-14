三星在12日凌晨發表的Galaxy Z Flip翻蓋式可折疊螢幕手機，昨日立刻在台亮相，空機價48880元，成為當下最便宜的可折疊手機。折疊手機因材料升級，價格又走向親民的情況下，銷售可望成長逾5倍。

和去年的Galaxy Fold大不同，Flip更小巧便捷，採用豎式上下折，展開後全螢幕6.7英吋，Fold左右折，全螢幕7.3英吋。對折疊螢幕手機來說，支撐折疊的蓋板非常重要，在此之前的可折疊手機採用的都是CPI（透明聚酰亞胺，一種塑料）。Flip所採用的可折疊超薄玻璃（UTG： Ultra-Thin-Glass），在硬度及耐久力方面均要明顯優於CPI。比較CPI保護蓋板，超薄玻璃雖然硬度比較高，但是易碎，尤其是當彎折曲率非常小的狀況下，就顯得非常明顯。為此，三星Galaxy Z Flip採用了CPI+UTG的結合方案，即在超薄玻璃上覆蓋一層CPI保護膜，一方面增加了蓋板表面硬度，同時降低了UTG的易碎性，可靠性大幅提高。

隨著折疊螢幕趨勢的形成，可折疊超薄強化玻璃終將取代CPI。而玻璃蓋板廠商們也一直在投入研發，進行技術商業化，如康寧、旭硝子（AsahiGlass）、電氣硝子（NEG）、肖特(SCHOTT AG)、ECONY、東麗華、DoInsys等。

根據群智咨詢《可折疊智慧終端系列研究專題報告》數據，2019年全球可折疊智慧手機的銷售量約70萬部，其中三星出貨約45萬部左右，預計2020年全球可折疊智慧手機的銷售量約400萬部，較去年成長約為519%。

(中時電子報)