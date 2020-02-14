中華郵政公司將於2020年2月20日推出心花樣系列集郵商品「心花樣杯盤組」，每組售價新臺幣430元。

本商品是以中華郵政公司「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」之文心蘭、劍蘭及百合等花卉圖案為設計元素，質地細緻的骨瓷及精緻的杯型，搭配清新脫俗的花卉、彩蝶與恰如其分的金線點綴，別具雅韻氣息與魅力品味，送禮自用皆宜，商品數量有限，可洽各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」購買。

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