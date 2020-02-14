郵政將推心花樣系列集郵商品「心花樣杯盤組」 20:542020/02/14 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （中華郵政將推出心花樣系列集郵商品「心花樣杯盤組」。圖／中華郵政提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政公司將於2020年2月20日推出心花樣系列集郵商品「心花樣杯盤組」，每組售價新臺幣430元。 本商品是以中華郵政公司「2018臺中世界花卉博覽會紀念郵票」之文心蘭、劍蘭及百合等花卉圖案為設計元素，質地細緻的骨瓷及精緻的杯型，搭配清新脫俗的花卉、彩蝶與恰如其分的金線點綴，別具雅韻氣息與魅力品味，送禮自用皆宜，商品數量有限，可洽各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」購買。 (工商 ) #花樣 #集郵 #盤組 #中華郵政 #商品 也許您會感興趣 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－低利政策延續 黃金技術面偏多 04:102020/02/10 證券．權證 《業績-電子商務》創業家1月營收年減24.1％，防疫商品續熱銷 10:002020/02/10 財經 露天拍賣防疫熱門商品DIY布口罩 重複使用超低成本不到$25 12:302020/02/10 財經 編‧輯‧室‧報‧告－肺炎下的股市─台灣需要甚麼樣的理財商品 04:102020/02/12 產業特刊 商品期貨趨勢專欄－OPEC＋動向未明 原油期走疲 04:102020/02/12 證券．權證 人氣商品大特價他秒搶 上網跟好市多一比哭了 10:172020/02/12 生活 政治力介入中華郵政招租案？ 監院：林佳龍未到院難查 11:292020/02/12 政治 標普報告：陸大宗商品企業正常運轉 11:562020/02/12 財經 葡萄王益生菌 銷量增兩倍 04:102020/02/13 證券．權證 老行庫衝刺財管 鎖定四大類 04:102020/02/13 投資理財 財經熱門新聞 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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