東台精機今（14）日公佈自結元月合併營收近6.05億元，較上月減少45.2％，也比去年同期減少26.4％，主因農曆春節假期，出貨天數減少，導致遞延出貨。東台表示，東台近期接獲東南亞機車等產業轉單，台商回流設廠添購設備訂單及亞洲地區客戶汰舊換新訂單，以彌補大陸市場衰退部分。

東台集團主管表示，就東台集團整體而言，來自工具機營收占87％，電子設備營收占比13％。產品應用面來說，汽機車產業約占營收47％，電子業約占13％，航太業約占6％。市場面則以台灣、大陸為主要市場，約占42％，亞洲其他地區佔比26％，歐美地區占32％。

東台指出，東台近期接獲東南亞地區機車等產業之轉單效應，台商回流的設備投資，以及其他亞洲地區客戶機台汰舊換新與自動化產線的需求，減輕中國地區營收降溫的影響。東台轉投資大陸蘇州東昱目前尚未接獲當地政府復工通知，但會持續做好各項防控措施。

(工商 )