據日本NHK網站報導，美陸經貿磋商1月達成了第一階段協議，2月14日兩國根據協議文本，相互下調了針對對方國家商品加徵的一部分關稅，這是美陸兩國自兩年前爆發貿易戰以來，首次相互下調關稅。

美陸兩國政府1月簽署了第一階段經貿協議，大陸在協議中承諾：將在未來兩年增加進口不少於2000億美元的美國農產品等商品，並採取措施保護知識產權。

基於該協議，美國於日本時間14日下午2時過後，對從大陸進口的液晶電視、鐘錶和傢俱等總計1200億美元的商品下調了關稅，將去年9月開始徵收的15％的加徵稅率減去一半。

大陸政府也對此做出回應，對從美國進口的包括葡萄、草莓在內的水果以及原油等1717個品類的商品下調關稅，將最高為10％的加徵關稅減去一半。

兩年前，美陸兩國爆發了激烈的貿易戰，且持續至今，這是兩國發生摩擦以來首次相互下調關稅。不過，兩國已經啟動的大部分徵稅措施依然有效。

而且，受新型冠狀病毒肺炎疫情不斷蔓延的影響，如果大陸經濟持續衰退，陸方可能無法按計劃執行第一階段協議，落實增加進口美國農產品等的承諾。今後，美陸能否消除對立，前景並不明朗。

(中時 )