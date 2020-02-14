新北市樹林戶所贈送乳酪起司蛋糕的造型香皂，蛋糕上點綴了可愛的老鼠，象徵「皂」樣幸福。（許哲瑗攝）

今是西洋情人節，新北市共287對佳侶搶在這天登記，其中包括2對同性戀伴侶，也一同向世界宣告共結連理；適逢金鼠年，各個戶政所應景打造結婚專區，別出心裁準備結婚賀禮，有「鼠」來寶造型對杯、老鼠蛋糕香皂等，不僅吸睛，也盼為新人留下幸福回憶。

新北市民政局表示，中和區公所製作鼠來寶造型對杯，祝福新人相愛一「杯」子；樹林戶所贈送乳酪起司蛋糕的造型香皂，蛋糕上點綴可愛的老鼠，象徵「皂」樣幸福；土城戶所則與中華郵政攜手，推出客製化的結婚紀念郵票，新人只要提供合照電子檔，就能將幸福儷影印成專屬兩人紀念套票。

此外，新店戶所在大廳擺放米老鼠玩偶，以及巨大鑽戒造型氣球，打造童趣熱鬧背景，永和戶所則以藍綠色背景為主軸，搭配滿天燈泡點綴，彷彿在星海裡許下「2020鼠你幸福」甜蜜宣言，吸引不少新人拍照留念。

「寶可夢讓我們相戀，她就是我人生的最佳隊友！」在土城戶所登記的古先生憶道，當時偶遇正在玩寶可夢遊戲的太太，深受她玩遊戲的認真模樣吸引，假藉加入尋寶行列增加互動機會，關係更進一步後，兩人全台走透透，合作收服各式精靈寶可夢，甚至出國尋找限定寶可夢，今選在情人節登記結婚，要攜手相伴一輩子。

在板橋戶所登記的羅先生表示，與太太在網路上認識，意外發現兩人同樣從事美髮業，還曾就讀同一所高中，特殊緣分讓戀情升溫，他日前特地租借錄音室錄製求婚歌曲，訂製太太最愛的迪士尼角色戒指，象徵太太就是一輩子的情人。

此外，板橋動物之家也打造情人專區，邀請民眾帶著毛小孩互相認識，設計情人節特色菜單，包括馬鈴薯及花椰菜肉餅、地瓜碎肉月餅、奶油餅乾、什錦碗豆碎肉烘蛋，帶著毛寶貝感受佳節氣氛。

(中時 )