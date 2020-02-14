新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心近日將健康聲明卡填寫對象由中港澳旅遊史者擴大至所有旅客。因紙本提交程序繁瑣、追蹤不易，指揮中心祭出電子化填寫新方案，旅客只要掃描二維碼、輸入健康資料、接收確認簡訊、出示手機憑證4步驟，即可快速通關，預計近期上線。

為因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心11日宣布，所有入境台灣旅客，都需填寫入境健康聲明書，內容包括14天內是否有旅遊史、發燒、呼吸道症狀或咳嗽等症狀。若未如實填寫、拒絕配合，可依規定開罰1至15萬元。

為加速通關作業及後續檢疫工作，指揮中心推出旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統。具有國內電信業者手機門號的旅客，可掃描航空公司櫃台的二維碼，進入官網線上填寫健康資料，出示憑證畫面即可快速通關。藉由「掃描、輸入資料、接收簡訊、出示手機」4步驟，以資訊化的方式處理資料，快速完成資料彙整串流。

內政部政務次長陳宗彥表示，透過電子化申報，除使整體資料傳輸效率提升，經由篩出中港澳旅遊史者，亦可強化社區的防護力道。新方案上線後，亦可避免空窗期產生。

衛生福利部副處長王復中表示，新系統上線後，可透過手機簡訊通知旅客是否需隔離或檢疫，並透過旅客輸入的申告地址、電信帳單地址、戶籍地址，供里幹事查看並管理，可解決專用手機不足、追蹤隔離者耗時費力的問題。若超過24小時無法掌握隔離者、居家檢疫者行蹤，就會啟動警政體系。該系統目前已建置完成，預計近期上線。

(中時 )