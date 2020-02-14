隆田酒廠調整產線，全員投入生產0.3、0.6公升75度防疫用酒精。（劉秀芬攝）

新冠肺炎疫情蔓延，民眾搶口罩、搶酒精，台灣菸酒公司原本生產95度酒精的台南隆田酒廠調整產線，全員投入生產0.3、0.6公升75度防疫用酒精，加上屏東、花蓮、台中酒廠，及17日可加入生產的宜蘭酒廠，日產能20萬瓶以上，確保75度防疫用酒精供貨穩定。

台酒公司董事長丁彥哲表示，因應疫情升溫，台酒公司在春節後第一個上班日1月30日，即將製酒用120萬公升原料酒精，調撥為生產防疫酒精。

此外，台酒因跟國外的酒精長期合約，每月有65萬公升，將持續追蹤掌控供應來源。萬一供應量不足、供應鏈斷掉的話，台酒為專業製酒公司，有蒸餾設備，自己可以發酵蒸餾，酒精來源不會有問題。但台酒公司也會控管相關衝擊，酒精原料供應，確保民生所需米酒供應無虞。

丁彥哲表示，現在較擔心的是中小學、大學開學在即，需要大量的酒精進行開學前消毒，因此13日起不提供一般客戶購買散裝酒精，將提供0.6公升、3公升大包裝酒精給學校使用。

至於民眾最關心的購買通路問題，每日15萬瓶0.3公升酒精優先供應給一般消費者，配合衛服部疾管署要求，在台酒135個通路、1324家連鎖藥妝、539連鎖藥局、6300健保藥局全面鋪貨，加速滿足民眾需求，以減少民眾排隊時間及不便性。另外，每日5萬瓶將提供醫療院所、學校、公共服務機關團體。

隆田酒廠廠長鍾國材表示，配合中央政策，隆田酒廠95度優質酒精將暫時停產，全力生產0.3及0.6公升75度的防疫酒精，民眾買回去就可以直接使用，不必再稀釋，採用0.3小瓶裝，可以生產更多瓶，讓更多人可以買到酒精。

(中時 )