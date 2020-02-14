小心引狼入室！有名女網友因為小時候爸媽離婚，妹妹跟著媽媽自己則是跟爸爸生活。姐姐表示，媽媽最近交了一個男友還讓對方住到家裡，因為寵物的關係，媽媽的小男友在客廳裝了監視器可是卻只有他看得到監視器畫面，某日妹妹帶男友回家被媽媽男友用監視器看到，並截圖向媽媽告狀後，19歲的妹妹才得知自己在家都會被監看而跟原po告狀，原po也氣得揚言要提告，因為妹妹「每天下午兩點下班都全裸在客廳看電視兩個小時欸」。

原po在《Dcard》表示，46歲的媽媽去年交了一個小她14歲的男友，媽媽男友都住在原po媽家，而房貸都是原po妹在繳，他也沒出任何房租。因為家裡有養一隻狗狗的關係，媽媽曾提議說想裝監視器「看我們家的狗狗白天在幹嘛」後來媽媽男友就裝了一個監視器在客廳，但奇怪的是原po媽跟妹妹都不知道監視器有開，而且監視器畫面內容都只有媽媽男友看得到！

後來會知道他有開監視器的原因，竟然是有一次原po妹帶她男朋友回家，結果媽媽男友就截圖起來告狀說：「妹妹亂帶男生回家」...原po相當生氣，她氣憤的說：「房貸是你在繳還是我妹在繳？」而且「我妹都不知道他有開鏡頭 她每天下午兩點下班都全裸在客廳看電視兩個小時欸！！」她進一步推論，如果連妹妹帶朋友回家一下都知道，那她在家「全裸兩小時怎麼會不知道！！」，甚至後來媽媽發現監視器又有開，把開關關掉，她男友又默默自己打開，甚至監視器被拆掉後，媽媽男友又裝回去讓原po氣憤不已，直言媽媽是「引狼入室還這種消極的態度」她上網求助表示想要提告。

對此，許多網友紛紛留言表示，「太扯」、「如果你媽這麼消極的態度 請把妹妹接走 否則萬一發生憾事都無法後悔的」也有網友提醒「你看一下你們家監視器有沒有插SD卡有的話就有證據可以題告了」

(中時電子報)