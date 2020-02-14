鴻海集團（2317）武漢廠2月14日復工再成泡影！鴻海集團13日再度發出致武漢富士康員工的第三封信，信中證實原訂計畫在2月14日復工的計畫已確定順延，至於新的復工日期將依湖北省疫情指揮部的通告，改以不早於2月20日24時前復工作為新的復工基準日。

新冠肺炎疫情持續衝擊，中國大陸湖北省政府13日宣布，當地企業不得早於2月20日24時前復工，鴻海也配合政策，宣布武漢廠區原定2月14日復工的計畫將隨之順延。

鴻海強調，武漢廠區的復工申請已提交給相關部門作審批，在同一時間內也會就復工前的各項工作預做準備，以保障後續能穩步有序的復工復產。

鴻海重申，待政府批准後，就會逐步復工，屆時公司將會以短信方式通知員工分批有序的返回武漢園區，至於首批復工員工應為假期期間仍滯留在武漢園區宿舍的同仁及部分武漢市內同仁，希望屆時接到短信通知的同仁，除及時回復個人健康狀況外，也可以依據返廠的時間要求，帶好健康證明資料按時返回園區。

不過，鴻海也叮囑身體不適的員工，須提供醫囑證明，延期返廠，切勿帶病返回工作崗位。至於尚未接到通知的同仁，則請他們耐心等候通知，繼續居家隔離，鴻海並強調，復工前，所有考勤、薪資福利待遇均會依據國家政策和公司規定執行。

(工商 )