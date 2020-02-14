新冠肺炎疫情持續延燒，民眾出門購物意願降低，行政院於2月13日拍板發放「振興抵用券」刺激消費。腦筋動得快的銀行業者嗅出商機，目前包括兆豐及台新等銀行皆已發動宅經濟刷卡優惠應戰，其中台新以網購、電玩及外送最高6％現金回饋搶市，而日前創金融業先例，率先推出因應疫情可申請卡費緩繳最長三個月的兆豐銀行為響應政府政策，繼推出7天有薪防疫照顧假及理財e把兆機器人服務，再加碼針對四大類宅經濟消費，一舉送出最高16％現金回饋，包括海內外網購、六大影音、外送平台與線上量販，讓民眾免出門也能在家輕鬆大賺回饋。

網購業者統計，近來宅配量大增，包括居家食品與運動用品，成長幅度均逾二成，顯示民眾即使不出門，也會透過線上購物，在家打造舒適的娛樂休閒環境。兆豐銀行針對其網購神卡e秒刷推出加碼活動，原海外網購最高4％回饋，每逢周一再加碼6％，總回饋將直衝10％之高；國內則與Yahoo!購物中心、momo、PChome、蝦皮及松果合作滿額活動，最高回饋高達16％。台新則推指定卡國外網購及訂房網滿萬享3％回饋，惟須注意該行網購卡@GoGo與FlyGo卡都無法參加加碼活動。

在家休閒娛樂部分，各家銀行也推出眾多追劇優惠讓民眾盡情宅在家看劇，如兆豐銀行針對六大影視平台，推出為期三個月的限時加碼10％回饋活動，包括愛奇藝、Netflix、CATCHPLAY等，只要刷兆豐卡，登錄即可獲得10％回饋。華南則針對i網購卡推出指定線上娛樂等通路，送出8％回饋；國泰世華則針對影音娛樂平台送出7％回饋。

至於飲食部分同樣有刷卡優惠可拿，想吃熱食的話，可以考量外送平台優惠，如兆豐便與foodpanda及Uber Eats合作，只要刷兆豐卡，最高可獲得53％回饋。如果需要採購量販生鮮用品，也可利用家樂福線上購物，刷兆豐卡單筆滿千送60元刷卡金。

除了祭出最高16％現金回饋活動外，兆豐銀行為善盡企業社會責任，即日起再為應主管機關要求居家隔離的卡友提供延遲繳款信用卡帳單30天服務，並將申請期間延長至5月底，一同為防疫盡一份心力，與民眾共同度過非常時期。

(工商 )