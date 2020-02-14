中國大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）在春節銷售旺季提前備貨挹注，14日公佈1月合併營收達5.25億元，年增3.09％，儘管增長趨緩，但未來仍強化線上購物，部分供應商轉產口罩，已供應25家經銷商，將以買童裝贈口罩的方式保障市場銷售。

淘帝-KY指出，中國新冠肺炎疫情，總部及時成立防疫管理小組、開通線上辦公服務積極與各地經銷商及生產供應廠商密切聯繫出貨時程、及協調防疫物資準備，旗下TOPBI品牌主要福建地區供應商與24個各省經銷商將自15日起陸續復工，另1個經銷商已向當地政府申請中，預計3月初復工。

淘帝-KY評估，雖中國終端消費市場短期受疫情影響減少非必要性外出，但購物習慣朝向線上電商銷售需求增加；淘帝-KY為應對疫情對市場的影響，同時能夠支援疫區承擔企業社會責任，在當地政府引導下，淘帝協同供應商轉產口罩，除了將提供自產口罩給25個經銷商，用買童裝贈口罩的方式保障市場銷售外，還將提供更多產能支援疫區。

(工商 )