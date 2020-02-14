新冠肺炎疫情蔓延，讓民眾減少外出意願，網路購物成為主要的消費管道，只要靠手機下單，就能維持生活所需，帶起「宅經濟」需求持續攀升。為了體貼卡友「居家防疫」的需求，第一銀行祭出多項優惠好康，不論是網購、美食外送、追劇等網路優惠一應俱全，最高回饋達14％，還有機會將iPhone 11帶回家，一起抗疫享優惠。

第一銀行攜手14家電商通路，momo、PChome、Yahoo購物中心、蝦皮購物、LINEPay、生活市集等網購平台，刷卡滿額即送回饋金。2月至PChome與momo購物網，刷卡單筆分期登錄最高享3,000元刷卡金回饋，單筆分期滿20,000元送2,000元，使用iLEO信用卡或Wonderful星璨卡至網購通路消費額外再享最高2％現金回饋，換算後回饋率最高達12％；至全國電子線上購買如空氣清淨機等防疫精選特惠商品，刷卡再享2％優惠。

居家防疫，除可享用世界美食外，還能追劇或是共享宅學習親子樂趣。至foodpanda刷一銀卡線上訂餐，新戶享單筆滿200元現折100元、舊戶享單筆滿200元現折40元優惠。此外，透過數位影音通路追劇或是親子線上學習，使用一銀卡代扣繳家庭電信、有線/數位電視費用，至多回饋統一超商百元商品禮券。

至網路量販店採買生鮮日常用品，才是防疫王道。第一銀行特別就家樂福、大潤發、大買家、頂好等多家連鎖通路舉辦促刷活動，持卡單筆刷卡滿888元（含）以上，贈50元刷卡金；單筆滿1,500元（含）以上，贈100元刷卡金。若再刷icash聯名卡單筆滿1,000元（含）以上，登錄再回饋50元刷卡金，回饋率最高達10％，讓持卡人賺足回饋，立刻省荷包。此外，國中小學延後開學，作為營養午餐的有機菜紛紛被退訂，第一銀行誠摯邀您給予農友最大的溫暖支持。持一銀卡至里仁門市，即日起享有機鮮蔬門市買一送一優惠（售完為止），共同用行動珍惜有機蔬菜。

除上述優惠外，第一銀行再加碼提供卡友最高2％小確幸，不論網路或實體消費，舉凡刷滿5筆999元即贈統一超商佰元商品禮券；使用分期交易還可以再抽最夯手機iPhone 11。綁定Apple Pay行動支付月月再享百元刷卡金回饋。

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