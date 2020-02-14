40歲舞蹈名師KIMIKO（林睿君）1月底曬出與男友王家玄手戴婚戒的合照，向外界宣布晉升人妻的好消息，小倆口也經常在社群媒體上PO照放閃。情人節這天，KIMIKO貼了張與未婚夫的大尺度合影，2人「火車便當式」閃瞎眾人眼睛，網友忍不住羞喊：「這是『騎人』節！」

KIMIKO在上月底宣布晉升人妻。（圖／翻攝自KIMIKO臉書）

從照片中可以看到，王家玄大秀精壯的手臂線條，高捧起未婚妻的雙手，緊抓住她的渾圓蜜桃，而KIMIKO辣穿一條三角小褲褲，雙腿緊夾住未婚夫腰間，做出傳說中的「火車便當式」，甚至掀開上衣套住對方的頭，讓人不禁想像衣服內「臉悶雙球間」的害羞畫面。

KIMIKO與王家玄大方在網路上放閃。（圖／翻攝自IG＠dancekimiko）

貼文曝光後，立刻引起一陣騷動，網友High翻狂刷留言，「王教授要窒息了」、「我也好想被包住，可惡！」、「把我的墨鏡拿來」、「太噴火了」、「老師，安捏母湯」、「這張照片也太犯規了吧！」、「我怎麼什麼也沒看到？？？」、「報告老師，單身汪表示，已受到9999萬點閃光暴擊，陣亡無誤」。

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(中時電子報)