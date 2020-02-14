美國處理器大廠AMD近期發售首款64核心、128線程設計的處理器「Ryzen Threadripper 3990X」，可說是目前市面上最強大的桌上型處理器，短時間沒有其他產品能超越。短短3年時間，處理器核心從4~6 核心，躍升至64 核心，外國科技網站就大膽推測，若依照這速度發展下去，2050年將有1024核心處理器問世。

據Anandtech網站資深編輯Dr. Ian Cutress在推特發文，他製作一份CPU核心發展推測圖表，內容表示2022年將有128核心CPU，2034年512核心CPU，2050年1024核心CPU，不過Dr. Ian Cutress並未在文章中詳述推測原因。

the trend is clear



2019: 32 Cores

2020: 64 Cores

2022: 128 Cores

2026: 256 Cores

2034: 512 Cores

2050: 1024 Cores pic.twitter.com/8JNs0cvGTc — Dr. Ian Cutress (@IanCutress) February 7, 2020

從趨勢來看，2022 年應該是AMD Zen5 架構處理器上市，推估當時為5奈米製程。對比AMD去年7月推出的第3代桌電處理器Ryzen 3000，搭載台積電7奈米DUV製程，5 奈米製程將能提供1.8 倍電晶體密度，處理速度提升15%，相同速度下功耗降低30%。

其中，提高1.8 倍電晶體密度，就成為5奈米節點最大意義，讓128 核心 256線程設計的處理器成為事實。據《科技新報》報導，AMD把處理器核心與I/O 晶粒分開製造、設計，讓生產超多核處理器難度大幅降低。

AMD執行副總裁兼技術長Mark Papermaster也在去年底表示，目前市場對於處理器核心數沒有限制，這讓AMD有動力繼續開發超多核與多線程設計的處理器，不過市場若沒有這個需求，就算開發出來的產品有多驚人效能，昂貴的成本轉嫁的價格，恐怕也讓消費者吃不消。

(中時電子報)