馬克洪愛將（美聯社）

法國總統馬克洪愛將並獲得馬克洪力挺代表執政黨「共和國前進黨」角逐巴黎市長寶座的前發言人格里沃（Benjamin Griveaux）因為自慰的性愛影片外洩，今天（14日）宣布退出參選巴黎市長，此舉恐影響執政黨在3月地方選舉的選情。

專門刊登政治人物不雅照、情色影片的網站Pronopolitique在12日公開了據信是格里沃自慰的性愛影片以及他傳曖昧聊天簡訊給多位女性的截圖。影片一出，迅速在社群網站瘋傳，41歲的格里沃基於保護家人，14日宣布退選巴黎市長。

格里沃控訴該網站和社群網路「對我的私生活發動卑劣攻擊，我的家人不應該受此對待。沒有人應該受到這等辱罵」，痛斥「這太過分了」。

格里沃的競選政見圍繞家庭價值打轉，卻被抓包與其他女性傳曖昧簡訊與影片。爆炸性影片曝光後，他既未否認也沒證實，只說網站「剽竊」了他的隱私。

格里沃協助馬克洪草創共和前進黨（Republic on the Move），但最近民調顯示他在巴黎市長選戰中排名第3，落後於民調第一的現任巴黎市長伊達爾戈（23%）與前司法部長達蒂（Rachida Dati）。

格里沃曾就讀於法國高等商學院（HEC）、巴黎政治學院。在馬克洪競選總統期間，格里沃曾任其競選發言人。巴黎市長的選情對於有意在2022年競選連任的馬克洪而言，極具重要性。

(中時 )