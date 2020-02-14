受到新冠肺炎疫情影響，全台經濟與民眾消費信心大降，今天是2月14日西洋情人節，也因此受到波及。大高雄市觀光商圈總會理事長劉昭智直指，目前高雄各商圈人潮平均衰退3、4成。

劉昭智接受香港媒體《中評社》專訪指出，商圈需要人潮，但是這波疫情來得快，目前高雄各商圈人潮平均衰退3、4成，所有觀光產業、服務業、百貨零售業、交通運輸業等，無一不受到衝擊，加上恐慌與網路消費便利性衝擊，觀光單位及業者應該集思廣益想辦法轉型，爭取網路商機。

劉昭智建議，高雄市政府應儘速加速城市基礎建設，例如鐵路地下化及綠廊帶佈建等，藉此厚植城市觀光實力，目前只能期待疫情與民眾恐慌心理能儘速落幕。

大連商圈理事長楊青輯則表示，目前大連商圈約20多家鞋類專賣店，不過受疫情影響，原本白天人潮就少，晚上人潮更銳減3、4成，變成白天沒人、晚上也沒人，大家確實不好過。至於經濟部將發放的振興券，他表示是好事，但商圈補助可能有限，期待政府除關照夜市之外，也能挹注特定商圈經濟。

(中時電子報)