口罩全面徵用！新增14家業者每日增30萬片產能 21:272020/02/14 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （經濟部14日發文表示，目前剩餘口罩廠已全面徵用。圖／取自經濟部臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部日前表示會全面盤點後徵用口罩，14日晚間在臉書上發文說，剩下37家納入徵用，有醫用口罩產能的為14家，除掉改做面膜、護膝套、手術巾等耗材，或是非醫用口罩的廠商外，總計每天產能約為30萬片，這些只要是合格的口罩，政府都會徵用。 經濟部強調。口罩新產線15日開始交機。經濟部說，預計在交機後的一周內，機械可調校至一條產線日產能10萬片的產量。另外口罩禁止出口延長到四月底，之後會視疫情發展持續檢討，若疫情趨緩，國內口罩需求將回到正常供需，再視情況調整。 (工商 ) #徵用 #經濟部 #口罩 #萬片 #產能 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 穩定疫情民心 習戴口罩督軍 04:092020/02/11 焦點新聞 編‧輯‧室‧報‧告－口罩之亂下的庶民日常 04:102020/02/11 產業特刊 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 財經熱門新聞 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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