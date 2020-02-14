經濟部日前表示會全面盤點後徵用口罩，14日晚間在臉書上發文說，剩下37家納入徵用，有醫用口罩產能的為14家，除掉改做面膜、護膝套、手術巾等耗材，或是非醫用口罩的廠商外，總計每天產能約為30萬片，這些只要是合格的口罩，政府都會徵用。

經濟部強調。口罩新產線15日開始交機。經濟部說，預計在交機後的一周內，機械可調校至一條產線日產能10萬片的產量。另外口罩禁止出口延長到四月底，之後會視疫情發展持續檢討，若疫情趨緩，國內口罩需求將回到正常供需，再視情況調整。

(工商 )