三星在台灣時間12日全球發表Galaxy Z Flip，13日就在台舉辦鑑賞會，並宣布當天下午5點起於三星體驗館、三星智慧館以及官網三星商城同步開放預購，三星官網短短5個多小時所有預購量就銷售一空。

不僅官網預購跑得飛快，台灣三星表示，實體門市三星體驗館、三星智慧館，亦湧入大量體驗人潮，微風南山旗艦體驗館，更是到閉館前一刻還有消費者來預購，目前，三星體驗館、三星智慧館仍有少數預購貨量，並提供指定機型舊換新加碼現折3,000元的優惠。

(工商 )