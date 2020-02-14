三星Galaxy Z Flip台灣預購告捷 5小時售罄 21:242020/02/14 工商 吳筱雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三星在台灣時間12日全球發表Galaxy Z Flip，13日就在台舉辦鑑賞會，並宣布當天下午5點起於三星體驗館、三星智慧館以及官網三星商城同步開放預購，三星官網短短5個多小時所有預購量就銷售一空。 不僅官網預購跑得飛快，台灣三星表示，實體門市三星體驗館、三星智慧館，亦湧入大量體驗人潮，微風南山旗艦體驗館，更是到閉館前一刻還有消費者來預購，目前，三星體驗館、三星智慧館仍有少數預購貨量，並提供指定機型舊換新加碼現折3,000元的優惠。 (工商 ) #三星 #預購 #體驗館 #官網 #Galaxy 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》三星今發表Galaxy S20、Galaxy Z Flip 15:232020/02/11 財經 三星揭曉Galaxy S20系列旗艦手機 皆有5G版 03:462020/02/12 科技 三星第二款可摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip亮相 自拍免手持 04:162020/02/12 科技 支援降噪音質提升 三星發表Galaxy Buds＋無線耳機 04:302020/02/12 科技 [圖賞]三星Galaxy S20系列全機種 主鏡頭全面升級 05:012020/02/12 科技 《科技》三星全新5G旗艦Galaxy S20三連發，3月6日上市 08:012020/02/12 財經 三星S20／Z Flip旗艦機亮相 5G／120Hz螢幕更新率三大疑問幫你解惑 16:472020/02/12 科技 官網走光 三星Galaxy S20 Ultra 5G版傳要價42900 11:152020/02/13 科技 Galaxy Z Flip翻蓋摺疊 21日上市 04:102020/02/14 時尚消費 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 19:522020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 AMD處理器爆炸性成長 全靠台積電5奈米？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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