特力（2908）集團14日公佈1月合併營收32.61億元，與去年同期大幅減少18.9％。特力強調，主要還是受疫情衝擊，特力貿易事業營收大幅減少逾26％所致。

特力分析，貿易事業體1月合併營收為新台幣15.6億元，主要因元月逢農曆新年工作天數較少影響，較去年同期減少26.1％，目前為落實供應鏈全球化佈局，越南廠積極趕在5月動工，估年底可完成進入投產，以增強核心競爭力。

而台灣零售事業元月合併營收16億元，因今年春節在比較基期不同情況下，營收較去年同期減少4.9％，今年零售事業除了推動虛實整合「線上行銷線下體驗」等新零售模式外，實體通路亦持續推出創新體驗、建立消費者服務平台、特力屋通路更將以社區為中心，積極拓展小型店，提供親切、專業、即時性服務。

特力表示，綜觀營收結構，元月貿易營收占整體營收比重48％；而零售營收為16.4億元，占整體營收比重50％，在疫情衝擊下，2～3月線上銷售比將有望大幅成長。

(工商 )