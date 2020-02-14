白宮首席經濟顧問庫德洛說，在新型冠狀病毒疫情的問題上，中國大陸遲遲不同意美國專家訪問，而且資訊缺乏透明度，對此美國感到失望。

據《美國之音》報導，美國川普總統的國家經濟委員會主任庫德洛在白宮對記者們說：「此刻中國還沒有接受派我們的CDC專家與世衛組織人員一道去的請求，我們感到非常失望」，「我們對來自中國的透明度缺乏感到有點失望。」

川普上星期曾讚揚大陸國家主席習近平大力抗擊疫情，還誇獎了中國大陸的透明度。

但是庫德洛說，未解問題越來越多，而且看不到中國大陸已經答應的合作的跡象。「習主席曾向川普總統保證中國正在解決，而且會有公開性，他們會接受我們的幫助。」「我們非常願意與聯合國和世衛組織就此合作，而他們一直在抵制。我不知道他們的動機是什麼。我知道的是，顯然那裡有越來越多的人在受苦。」

美媒CNBC也援引美國政府高級官員的話說，美國「對來自中國的(疫情)資訊沒有高度信心」。他還提到，大陸還是持續拒絕美國提出的援助要求。美國疾病控制與預防中心(CDC)仍未從大陸方面接到派遣專家協助調查疫情的邀請。

新冠病毒疫情日趨嚴重，已蔓延到中國各省市，造成逾6萬人感染，1300多人死亡，全球有20餘國發現確診病例。大陸周三宣佈，2月12日新增了約15000個確診病例，而新增確診病例大幅提升是由於大陸改變了診斷標準。

中國大陸最初的新冠病毒檢測主要以核酸檢測為主，核酸檢測雖然是嚴格的檢測方法，但並非所有病人都能通過這種方法確診，一些醫院也不具備這樣的檢測資質。大陸宣稱，為了保證「應收盡收」，讓更多病人得到有效救治，所以將臨床診斷病例也列為確診病例。

(中時電子報)