大陸國家主席習近平14日主持召開中央全面深化改革委員會第十二次會議，當前新冠肺炎疫情肆虐，習近平表示，要鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數位技術，在疫情監測分析、病毒溯源、防控救治、資源調配等方面更好發揮支撐作用。

經此一「疫」，習近平認為，要改革完善疾病預防控制體系，堅決貫徹預防為主的衛生與健康工作方針，堅持常備不懈，將預防關口前移，避免小病釀成大疫。要健全公共衛生服務體系，優化醫療衛生資源投入結構，加強農村、社區等基層防控能力建設，織密織牢第一道防線。

還要加強公共衛生隊伍建設，健全執業人員培養、准入、使用、待遇保障、考核評價和激勵機制。要持續加強全科醫生培養、分級診療等制度建設，推動公共衛生服務與醫療服務高效協同、無縫銜接，健全防治結合、聯防聯控、群防群治工作機制。要強化風險意識，完善公共衛生重大風險研判、評估、決策、防控協同機制。

習近平還強調，要健全統一的應急物資保障體系，把應急物資保障作為國家應急管理體系建設的重要內容，按照集中管理、統一調撥、平時服務、災時應急、採儲結合、節約高效的原則，儘快健全相關工作機制和應急預案。要優化重要應急物資產能保障和區域佈局，做到關鍵時刻調得出、用得上。

值得注意的是，會議指出，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、智慧綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。要分類放寬服務業准入限制，構建監管體系，深化重點領域改革，健全風險防控機制，完善相關法律法規，提升供給品質和效率。

會議表示，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年。要堅持問題導向，繼續推出一批重要改革方案。要堅持目標導向，推進改革系統集成、協同高效，牢牢抓住制度建設這條主線，體現針對性、操作性、實效性，把落實黨中央要求、滿足實踐需要、符合基層期盼統一起來，把解決問題、務實管用、簡便易行統一起來。要堅持結果導向，聚焦重點、緊盯實效，開展重要領域改革進展情況評估檢查，克服形式主義、官僚主義，一個領域一個領域盯住抓落實。

(工商 )