為提升運輸業駕駛人因應武漢肺炎疫情口罩使用防護需求，公路總局今（14）日晚間表示，每日已依彙整各業別需求數量，獲配發40,100片醫療口罩，提供管轄的汽車客運業（6都市區公車除外）、遊覽車客運業、計程車客運業（6都計程車除外）、小客車租賃業及汽車路線貨運業等運輸業駕駛人購買，每日每人配額一片，每片5元。

公路總局表示，直轄市政府就計程車駕駛需求，採行彈性領配數量及領用頻率；該局領配方式則採公會領取後分送給各會員公司（車行），個人計程車駕駛人則可向相關計程車公會或職業工會購買，駕駛朋友購買前可先電洽確認，再前往購買。

有關各地區口罩購買詳細情形，公路總局說，可向所屬公司、各運輸公（工）會或各區監理所洽詢。公路總局呼籲，中央分配的醫療口罩為政府列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，請勿囤積、轉售或提供給他人使用。

(工商 )