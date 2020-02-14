畢書盡（Bii）14日情人節結束單身、宣布結婚喜訊！他在臉書發文表示，經過深思熟慮，決定親自告訴粉絲們自己的人生重要決定：「謝謝老天爺讓我遇到這輩子想共度一生的人，我想牽緊跟她一起走到人生的下半輩子，謝謝家人們與支持我的人，一直以來的關心與祝福。」30歲的Bii突然宣布喜訊，好奇是否女方已懷孕、他趕進度升格當爸？對此，Bii的經紀人小海僅回：「沒有！」至於何時辦公開婚宴？「還不知道，目前疫情的關係好像不太合適」。
(中時 )
畢書盡（Bii）14日情人節結束單身、宣布結婚喜訊！他在臉書發文表示，經過深思熟慮，決定親自告訴粉絲們自己的人生重要決定：「謝謝老天爺讓我遇到這輩子想共度一生的人，我想牽緊跟她一起走到人生的下半輩子，謝謝家人們與支持我的人，一直以來的關心與祝福。」30歲的Bii突然宣布喜訊，好奇是否女方已懷孕、他趕進度升格當爸？對此，Bii的經紀人小海僅回：「沒有！」至於何時辦公開婚宴？「還不知道，目前疫情的關係好像不太合適」。
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