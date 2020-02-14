花蓮一家大型藝品店，因陸客銳減，最近又碰上新冠肺炎衝擊，「已經撐不下去」，業者過年前曾向縣府提出解僱員工相關法律諮詢。農曆年後，即提出35名員工解雇計畫申請案，花蓮縣府社會處副處長陳加富表示，資方以疫情影響為由，提出大量解雇計畫書，後續若有勞資爭議，也一定會盡力協助勞工保障權益。

過去花蓮是陸客首要旅遊之地，陸客喜愛購買花蓮石藝，藝品店相繼成立，曾有一段好光景。過去3年多，因兩岸關係急凍，陸客、陸團急速萎縮，藝品店相繼將客源轉為東南亞遊客，卻又因過年前爆發新冠肺炎疫情，營收再受重擊。

縣府社會處證實，業者在過年後就以受疫情影響業績銳減，不堪賠累為由，向縣府社會處提出法律諮詢。

陳佳富證實業者到縣府詢問相過勞資權益問問題，他說這次的疫情是否符合大量解雇勞工保護法中，天災、事變或突發事件，不受60天前提出限制，還要做進一步認定，後續若有勞資爭議，也一定會盡力協助勞工保障權益。相對的，資方若認為需要協調，也可向社會處提出申請，社會處依法將介入保證勞資各方權益。

據了解，這家藝品店位在花蓮新城鄉，多年前兩岸氣氛緩解，陸客絡繹不絕，這間藝品店規模相當大，業績長紅時期一度有百餘名員工，兩岸急凍，生意大受影響，員工將大量遭解僱。

(中時 )