今天是西洋情人節，苗栗縣通霄鎮熱門景點心形公路，卻驚傳有男子陳屍在賓士轎車內。年約30多歲的邱姓男子，2天前離家失蹤，家屬通報協尋，14日午時被海巡人員發現陳屍在車內，車內座椅疑似留有木炭，但警方對案情低調，對於初判死亡時間及是否留有遺書皆不願多說。

邱男2天前駕駛賓士車離家後，與家人失去聯繫，由於他曾經因債務問題有輕生紀錄，家人擔心他發生不測，趕緊通報協尋，不料14日卻傳出噩耗，邱男被發現陳屍於心形公路的停車場後，警方與海巡隊員隨即在現場拉起封鎖線，遊客見大批人馬，上前詢問才得知有人死亡。

邱男大體被發現時呈現浮腫，有遊客隱約看到車內座位有燒剩下的木炭，但警方對於男屍案，不願多作說明，僅表示詳細死因仍待檢警進一步相驗釐清。

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