開庭前一晚，楊蕙如在PO出700字長文，痛批大陸網軍滲透，表示自己是要傳遞真相，並呼籲大家應該關注的是武漢肺炎，遭PTT網友痛罵還在轉移焦點 (圖／翻攝自楊蕙如臉書)

「卡神」楊蕙如長期使用網軍在PTT帶風向，更在去年關西機場事件中指示下層痛罵大阪辦事處，去年12月遭檢調以侮辱公署罪起訴，開庭前一晚(13日)，她也在臉書PO長文表達心聲，但不僅否認花錢養網軍，更稱自己也「被大陸網軍的造謠所誤導」，會和律師舉證表清白，並要求全台應該將焦點放在新冠肺炎防疫，而不是她身上。

楊蕙如在開庭前一晚痛批大陸網軍，和新冠肺炎一樣攻擊世界各國，捏造關西機場派車假消息，自己也被誤導，才會試圖還原真相，對抗大陸假消息，更表明被起訴後選擇沉默是怕影響到選舉。

楊蕙如最後表示會和律師團隊提出舉證證明清白，並呼籲大眾要把焦點聚集在肺炎疫情上，對抗來自大陸各方面的惡意並且組織性的滲透，團結打贏新冠肺炎戰役。

不少楊蕙如的朋友與粉絲看到後也紛紛留言打氣，但文章被轉錄到PTT八卦版後，網友痛罵：「還在轉移焦點，看了就噁心」、「為了護航主子桶台灣自己人」、「害死一條人命還不在乎」、「呼籲大家注意武漢肺炎，好讓自己安然度過嗎」、「她的PO文不就間接承認風向是她帶的嗎...」、「殺人償命，沒什麼好說的」、「滿滿的台灣價值」、「這種人沒被關真的沒天理」。

楊蕙如因長期在PTT使用大量分身養網軍、帶風向，去年5月被抓去與汙衊大阪辦事處的「idcc」短時間內同IP登入，整件事情因此爆發，8月更被PTT站方列入黑名單，12月遭到起訴後神隱長達一個半月，直到勝選後2個禮拜才又出面。今天楊蕙如首次開庭，罕見遭法官訓斥「侮辱中華民國」，但楊仍否認犯行。

(中時電子報)