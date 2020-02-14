第45屆法國凱薩獎日前揭曉提名，獲奧斯卡提名、備獲矚目的電影《悲慘世界》，果然橫掃最佳影片、導演及新進演員等12項大獎提名，該片在奧斯卡最佳國際電影競逐上輸給《寄生上流》卻雖敗猶榮，導演拉德利（Ladj Ly）在頒獎典禮前接受美國《時代》（TIME）訪問即表示：「我覺得我已經贏了」。

《悲慘世界》是拉德利的第一部電影，讓人驚豔的是，該片不僅在大文豪雨果寫出名著《悲慘世界》地點巴黎蒙費梅伊區拍攝，片中孩童群演竟還都是貨真價實的當地囝仔，最好笑的是，拉德利更「內舉不避親」，讓自己兒子出飾「空拍機男孩」關鍵角色，片尾一場孩童群演狠狠教訓惡警的火爆動作戲，攝影機運動淋漓盡致得令人瞠目結舌。

孩童群演雖未獲提名，精采演出卻不輸任何專業演員，讓人驚訝的是，這些孩子竟都是幕後工作人員們的小孩，也都成長於蒙費梅伊區，原來導演拉德利不僅希望他們來自該地區，更嚴格要求口音，好讓他們在片中更有說服力，片尾孩子們被逼得狗急跳牆、狠狠修理惡警的動作戲，他們不僅以木棍、沖天炮、自製汽油彈反擊，甚至連玩具水槍、時鐘、大賣場推車都能變成武器。

《悲慘世界》導演拉德利出席坎城影展沒帶女伴，反而帶兒子阿哈桑利。（海鵬提供）

由於出生成長於蒙費梅伊區，拉德利很習慣被視為問題人物，再加上黝黑膚色，被警察盤查簡直家常便飯，就連坎城奪獎後都沒例外過，愛玩攝影機的他，有天拍到警察對民眾暴力相向畫面，才靈機大動將之編入劇情。該片完全捨棄軌道拍攝，改以空拍、車拍、手持跟拍等拍攝方式，將攝影機運動玩到最高點，獲本屆凱薩獎最佳攝影提名。《悲慘世界》21日全台上映。

(中時 )