今天就是情人節了，去哪裡約會好呢?快來台北燈節打卡拍美照，留下浪漫回憶！2020台北燈節東、西雙主場燈區，處處皆是美照打卡點，就讓眼球中央電視台主播視網膜帶你(妳)走一遍，學會四種個性的戀人專屬燈區告白法。

從台北燈節西區逛起，中華路上藝術家王士芳團隊的《時光寶河》三部曲滿載在地人文歷史，最適合文青型情侶前來朝聖。走進布滿西門町場景的「電影之光」迴廊，牆面上各式經典台詞讓你告白信手拈來，且絕不會臨陣忘詞。純愛類型的你若對牽起心儀對象的手感到害羞，視網膜推薦你來到藝術家林昀橋與演鏡互動投影團隊合作的《樂不思鼠來尋寶》，藉投影技術讓地上可愛的老鼠影子幫忙，做出愛心或擁抱來表達你的情意。

今晚想在喧騰中趁亂告白，搖滾型戀人快搭乘板南線至捷運南港站，東區主燈《展風神》晚上8點到9點邀請知名樂團「拍謝少年」上台演出，能在熱鬧音樂聲中共度美好情人夜；若您迫不及待想求婚、走進婚姻，視網膜強力推薦南港燈區的浪漫花牆，還能多走一步到南港瓶蓋工廠保留地，燈光藝術家江佶洋的《Light Tube》作品洋溢迷幻燈管，更有藝術家柯秋地打造的大鯨魚做見證，讓你求婚零失敗。

另外加碼創意打卡點，除西區主燈《躲貓貓》可愛的泡泡鼠搭配眨眼不斷的毛茸茸大貓咪，紙雕藝術家楊士毅《你的初心就是最美的光》作品雕鑿了兩萬多個光點，散發如星空的光芒，浪漫氛圍破表。藝術家陳怡潔率領的光雕團隊打造的6分鐘北門光雕秀，強力節奏配上絢爛北市街景，最適合上傳限時動態。

逛燈節也別忘了參加2020台北燈節電子集章活動抽機票等大獎，加入「臺北市政府」官方[email protected]，到燈區與商圈尋找「寶可夢」立牌，掃描立牌QR Code，東、西兩區各集滿3個章，共6個章，就有抽獎機會，搭乘捷運板南線「2020台北燈節捷運專車」，蒐集第2到5節彩繪車廂內任一QR Code，可再獲1次抽獎機會！

三鐵共構的南港車站中City Link與環球購物中心，在情人節周末都提供了各種餐飲優惠，或是情人節大餐組合；外地來的情侶，也可以就近選擇六福萬怡酒店提供的「2020台北燈節住房專案」。

由於近期「新型冠狀病毒」疫情影響，燈節期間人潮眾多，建議屆時參與燈節活動的市民朋友與遊客，觀賞燈區與活動時佩戴口罩，並注意手部衛生、勤洗手，也籲請有呼吸道症狀與相關旅遊史之民眾，落實自主管理，勿參加燈節等大型活動，避免近距離接觸之風險。

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(中時電子報)