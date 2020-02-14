中小口罩工廠未被徵用，卻又不准其私自販售，引發民怨。經濟部昨晚緊急先宣布發出徵用書納入調度，今天再指經實際調查，37家納入徵用中小型口罩廠，實際有生產醫用口罩產者只有14家，加總實際日產能30萬片，這些政府都會徵用。

國內口罩製造廠清單上有80家，但扣除重複、無工廠登記者實際為66家。1月31日政府先對較大型的29家業者分三批發出徵用書，卻漏掉37家規模較小口罩業者沒被徵用，日前有三重業者拿出來賣給周邊鄰居，卻被檢調追查有無「囤積居奇、哄抬物價」，引發業者不滿，是政府未徵收，卻又不准業者營業。

為此昨晚經濟部終於對這剩下37家中小廠發出第四批口罩徵用書，今天更實地訪察37家廠，扣除1家大門深鎖、電話沒接，其他有些已改做面膜、護膝套、手術巾等耗材，有些則是非醫用口罩的廠商，實際有在做醫用口罩者剩下14家，加總起來每天產能約為30萬片。

至於政府自購60機台要日產600萬片口罩，明天開始，新的產線就要陸續交機，預計上線一周內，機械可調校至一條產線日產能10萬片的產量。等到疫情趨緩，國內口罩回到正常供需，再視情況調整口罩停止出口到四月底政策。

(中時 )