日海上自衛隊練習艦被南太平洋島國拒絕入港 21:542020/02/14 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 位於東京的日本防衛省的展示室內的海上自衛隊介紹。(黃菁菁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本海上自衛隊（海自）14日指出，南太平洋的馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦拒絕讓海自遠洋練習艦停泊，後來只好改到沖繩縣的宮古島等港口停泊繼續訓練。 海自的2艘練習艦載著約420名幹部候備生等隊員，經由美國關島在太平洋進行約1個月的遠洋航海訓練，原本預定停泊南太馬紹爾群島和密克羅尼西亞，但兩國政府通知海自說，「由於新型冠狀病毒的影響，難以接受入港」。 密克羅尼西亞已發表「緊急狀態宣言」，禁止從日本直接入境。海自表示，「非常遺憾，但是仍將繼續致力於兩國的友好親善」。 (中時電子報) #海自 #練習 #密克羅尼西亞 #停泊 #拒絕 #靠岸 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #南太平洋 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際郵輪加強檢疫 避開大陸 04:102020/02/10 財經要聞 威士特丹號乘客不得來台 2台人返國須檢疫 15:112020/02/13 生活 擔心疫情蔓延 又一艘郵輪被拒絕靠岸 20:542020/02/14 國際 國際熱門新聞 英國大學模擬「6萬武漢人逃亡路線」 足跡遍布全球382城市 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 沖繩感染女司機確診前曾載過約50名乘客 - 國際 情人節美陸互降關稅 貿易戰以來首次 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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