日本海上自衛隊（海自）14日指出，南太平洋的馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦拒絕讓海自遠洋練習艦停泊，後來只好改到沖繩縣的宮古島等港口停泊繼續訓練。

海自的2艘練習艦載著約420名幹部候備生等隊員，經由美國關島在太平洋進行約1個月的遠洋航海訓練，原本預定停泊南太馬紹爾群島和密克羅尼西亞，但兩國政府通知海自說，「由於新型冠狀病毒的影響，難以接受入港」。

密克羅尼西亞已發表「緊急狀態宣言」，禁止從日本直接入境。海自表示，「非常遺憾，但是仍將繼續致力於兩國的友好親善」。

(中時電子報)