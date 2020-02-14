30歲人氣歌手畢書盡（Bii）今(14日)情人節宣布結婚，外界一度以為是他先前認愛並交往8年的女友Jessie，不過他文中一句「在上段感情結束後，謝謝老天爺讓我遇到這輩子想共度一生的人」意外洩漏了些蛛絲馬跡，經紀人隨後也向《中時》證實畢書盡老婆並非Jessie，兩人交往不到1年。

Bii去年5月被爆秘戀女友6年，他當時沉默一天，隨後在個人網站大方認愛，「對方不是圈內人，所以希望大家可以給一些空間」；但據了解，戀情公開沒多久兩人隨即分手，過沒多久Bii結識現任妻子，小兩口交往不到一年就決定攜手共度下半生。

據聯合報報導，經紀人還透露Bii妻子是透過朋友認識的圈外人，且外型甜美，兩人早前時候就已登記結婚，特地選在情人節才跟大家分享喜訊。

去年7月滿30歲的Bii，今年農曆年前接受《中時》專訪，坦言在台買房定居、隨時可能閃婚：「一切順其自然、順著走，當然不排斥，因為不管任何時候、我總是要成家。」

(中時電子報)