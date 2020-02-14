A-Lin 14日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演，她第3度攻蛋，3場演出共3萬3千張門票售罄。她一開場熱唱〈旅課〉身穿黑金鑲間蜘蛛網禮服，無預從觀眾席上空中出現，揭開序幕，嗨唱〈海洋之心〉、〈做我自己〉等歌曲。

她隨後換上露胸連身洋裝，在台上隨著音樂，又唱又跳，興奮問粉絲：「我今天舞蹈還可以嗎？唱跳歌手很不容易。」並打趣表示自己還可以跳更大力，「今天為了要擠胸部，明天會跳更好看，以後可以走這個路線」，她跟粉絲邊聊天時，忍不住一直往前傾，秀好身材，笑說：「有胸就一定會往前傾。」笑翻眾人。

適逢情人節，歌迷在開唱前，有寫信給A-Lin希望能在演唱會上當媒人歌手替他們求婚，A-Lin卻開玩笑地婉拒，她解釋因這演唱會唱都是較悲歌，舉例〈失戀無罪〉、〈給我一個理由忘記〉等，她認為跟求婚都不大適合，不過當天選唱〈P.S我愛你〉等輕快情歌，祝大家情人節快樂，「有很多歌迷會聽我的歌療傷，我想應該也有很多單身的人會來聽演唱會，我希望藉著我的演唱會，也能牽起單身男女的緣分，也許就因為聽歌彼此認識了。」

她全場一連飆唱38首歌，用招牌渾厚高亢的嗓音，獻唱〈愛請問怎麼走〉、〈有一種悲傷〉等經典情歌，小巨蛋頓時成為萬人KTV。她唱到〈一直走〉時，現場從天而降許多保麗龍製作的飛機，一晚就花費30萬元，在服裝上，她請造型師量身準備3天共12組不同風格的造型，造型費砸下300萬元，相當用心。

不過近來因新冠肺炎肆虐，有些海外粉絲因疫情影響，無法飛來台因而退票，主辦單位也宣布如果有健康疑慮的歌迷可以全額退票，呼籲前往欣賞演唱會的歌迷要戴口罩入場，入場前也遵守防預疫情規定請工作人員協助每位歌迷量額溫及備酒精讓大家消毒。

A-Lin透露先前彩排半個月，「好像唱了20場小巨蛋」，維持每天做半小時有氧增強體力，也化身糾察隊督促每位工作人員要多運動及戴口罩，她說：「希望大家都能健康平安又開心地來聽演唱會。」此外，A-Lin的父母首場坐在台下力挺，不過她的老公黃甘霖、女兒有事無法到場欣賞，她的演唱會3天總票房約7500萬元，成本6000萬元。

A-Lin 一連3天在台北小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

A-Lin 一開場心情激動。（盧禕祺攝）

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