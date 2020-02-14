王琄、楊麗音、唐振剛、王樂妍、趙逸嵐（小八）、福地祐介主演故事工廠舞台劇《偽婚男女》，2020年4月3日起一連3天在城市舞台加演，這次加演由王樂妍與「新女友」小八組女女CP，王樂妍、小八與唐振剛、福地佑介劇裡兩對CP情人節(14日)透過臉書放閃為戲宣傳。

巧的是，王樂妍在舞台劇《偽婚男女》首輪演出與小蠻配對，加演場則由小八演出，她「前女友」小蠻13日宣布結婚，她透露自己滑臉書看到時簡直嚇傻，「替她開心，交往7年真的很不容易」。王樂妍坦言，自己對於「婚姻」2字沒有像小蠻那樣大膽且有種，但說不定遇到對的人會有想閃婚的念頭」。現實生活單身的她現在有無對象？王樂妍直說，「現在的另一半是小八」，賣力為戲宣傳。

王樂妍（左）、趙逸嵐。故事工廠提供

王樂妍自認在愛情上屬於一見鍾情型，若對方第一眼讓她有來電感覺，會想再進一步認識，「若第一次碰面感覺普通，就會放慢認識的節奏」。她在舞台劇《偽婚男女》裡，與小八也屬一見鍾情，被小八狂丟直球猛追，兩人在戲裡有女女吻戲，王樂妍說已經等不及想吻小八的唇，並用戲中角色感謝小八，「謝謝妳讓我在黑暗的深淵看見一道光，謝謝妳伸出溫暖的雙手讓我朝你走去。」

唐振剛（右）與福地祐介在情人節各自告白為戲宣傳。（故事工廠提供）

此外，王樂妍在情人節前一天與方馨、楊雅筑及《女力報到》劇組人員聚餐共度情人節，笑說自己的情人節不孤單，戲外有好友陪伴，戲中有小八在情人節這天對她告白，很幸福。故事工廠舞台劇《偽婚男女》售票可洽兩廳院。

(中時 )