英國智庫國際戰略研究所（IISS）今天公布報告指出，2019年全球國防支出增加了4%，為10年來最大幅度成長，尤以美國和中國的成長最多。

IISS年度「軍力平衡」（Military Balance）報告指出，僅僅美國2018至2019年的軍事支出成長就達534億美元（約新台幣1.6兆元），幾乎等於英國的整個國防預算。

報告指出，北京的軍事現代化計畫正驚動華府，並且促使美國增加國防開支。上述計畫包括研發難以偵測到的極音速飛彈。

報告指出，中國及美國都增加6.6%的軍事支出，歐洲軍事支出則增加4.2％，原因是目前對於俄羅斯的持續擔憂。

北大西洋公約組織（NATO）歐洲會員國一直在設法增加國防支出，以安撫美國總統川普。川普一再指控這些國家占美國便宜。

川普指責歐洲盟友，尤其是德國，因為它們未能兌現北約在2014年的承諾，即將國防經費占國內生產毛額（GDP）的比重提高至2%。

(中央社)