地球越來越熱了。據美國國家海洋及大氣總署（NOAA）發布的最新數據，上月地表與海面的平均溫度，比20世紀平均溫度高出華氏2.5度（約攝氏1.14度），成為NOAA開始紀錄溫度141年以來，史上最熱的1月。

2019年是地表有溫度紀錄以來，第二溫暖的年份。而上個5年與過去10年，也都名列有紀錄以來的最熱區間。

瑞典的歐列布羅市，1月均溫高達攝氏10.3度，締造1858年以來新高。(圖摘自shutterstock)

NOAA表示，從俄羅斯、北歐、到加拿大東部，1月都出現不尋常的溫暖氣候，均溫竟然比20世紀平均值高出攝氏5度，相當驚人。瑞典的歐列布羅市，1月均溫甚至高達攝氏10.3度，是1858年以來的新高。美國波士頓則以攝氏23度，締造該市1月溫度的新高。

NOAA指出，自2016年以來這5年，就有4年登上史上最暖和1月的排行榜。

而自2月起，南極溫度也節節升高。巴西科學家9日在南極洲的西摩島，錄得攝氏20.75度高溫，寫下南極洲自1961年起有紀錄以來的最高，也是南極洲氣溫第一次突破20度大關，顯現氣候異常帶來的影響。駐守南極洲的科學家形容，溫度創新高的現象「難以置信且不正常。」

(中時 )