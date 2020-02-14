中央氣象局表示，明(15日)日下半天起另一道鋒面接近，北台灣會有有局部短暫陣雨，緊接來到的寒流將在下周日(16)影響全台，寒流影響將持續到下周三(19)清晨，台南以北低溫將下探7度。

氣象局預報員顏增璽表示，明天白天是短暫好天氣，各地高溫達28度左右，周日開始北台灣高溫僅20度左右，由於水氣增多緣故，中南部也有降雨機率，溫度將明顯下降，中部及東半部約22-23度，南部26度。

顏增璽指出，這波寒流將持續到下周三清晨，下周一(17日)北部9-12度、中部10-20度、南部12-23度、東半部13-20度，下周二清晨為這波寒流最冷時刻，台南以北及東北部約7-11度，高屏及花東地區12-13度，周三白天寒流減弱，氣溫將開始回升，提醒民眾要注意保暖。

每次只要有冷氣團或寒流民眾都會特別關注是否下雪，顏增璽說，周日水氣較多，在水氣和溫度條件都配合情況下3000公尺以上高山如合歡山、玉山等都有機會下雪。

(中時 )