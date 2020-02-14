大陸中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新，12日坐鎮武漢疫情防控指揮部時表示，「武漢感染者底數還沒有完全摸清，蔓延擴散的規模也沒有較為精準的估計預測，武漢潛在被感染的基數可能還比較大」。此話一出，讓大陸網友感慨道：「終於聽見實話了。」

陳一新坦言，現在疫情防控正處於膠著對壘狀態，一定要認清疫情的特殊性、不確定性以及防控工作的薄弱點，「武漢疫情防控工作還存在確診難、收治難、隔離難、保障難等薄弱環節。輿情應對較為被動，特別是網路輿情引導不到位，闢謠不及時，影響了社會輿論環境。」

陳一新坐鎮武漢疫情防控指揮部。（圖／翻攝自中共中央政法委員會官網）

陳一新強調，要做到每日應收盡收，「清零」的關鍵在於籌足病床，是要病床等人，而不是病人等床，要實行「長統籌、短安排」，統籌好1個月的床位數，滾動安排好每3天1萬張病床；要提振士氣、凝聚民心，實行「三量管控」，即控增量、減存量、防變量，堅決打好疫情防控阻擊戰。

陳一新的發言曝光後，立刻引來大陸網友留言，「你看，說實話也沒有天下大亂吧？也沒有引起社會恐慌吧？只會讓人更加謹慎」、「沒事，儘管報，我們有心裡準備」、「最起碼說了句保守而中肯的話，我們不怕數字大，我們就怕數字假」、「這話說出來了人民反而放心了」。

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(中時電子報)