一向自居「台獨剋星」的資深藝人黃安，長期在大陸發展的他，卻常常對兩岸的政治議題發表看法。昨（13）才在個人微薄上表示心疼台商返台沒人敢接機，大酸台灣人「王X犢子」，今（14）又在微博開砲，指只剩港台民眾不顧新冠肺炎更名，繼續使用「武漢肺炎」，痛罵是「民族敗類」。不過消息傳到網路上後，黃安反被酸「有事躲台灣、沒事當黃安」。

日前世界衛生組織（WHO）宣布，基於病毒命名「不該指涉特定地理」原則，將日前國際通稱的武漢肺炎（2019-nCov）訂名為新冠肺炎（COVID-19）。雖然如此，我國疫情指揮中心表示，為了方便溝通，新型冠狀病毒名稱仍沿用「武漢肺炎」。

對此，在「台獨剋星」黃安眼裡十分不慣，昨才在微博大罵台灣人「王八犢子」的他今繼續開砲，他指出，「全世界都叫新冠病毒，或者WHO剛發表的 COVID-19，只有港台還對『武漢肺炎』依依不捨，還帶風向指責世衛祕書長一定是受到中國的威脅利誘才改名的。這些民族敗類、野心份子最希望『武漢病毒』名垂千古，司馬昭之心，只能騙騙島民而已」。

不過貼文一出，就有人將文章轉錄至PTT上，黃安的這言論又引起廣大網友砲轟，網友不甘示弱表示，「台灣就沒加入WHO呀」、「從他口中說出民族敗類，呵呵」、「德國麻疹、香港腳、伊波拉病毒表示…」。尤其網友發現大罵台灣人的黃安從過年後就返台，一直沒回去大陸，網友反譏「黃安廢言」、「有事躲台灣、沒事當黃安」。

(中時電子報)