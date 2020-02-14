促轉會13日在臉書公告，「臺灣轉型正義資料庫」將在2月26日對外發表，供民眾查詢威權統治下有多少人受害，而同時戒嚴時期壓迫體制的加害者、參與者也將一併公開。

促轉會表示，威權統治時期政府常以涉及「叛亂」為由，將人送交軍事審判，為了瞭解軍事審判侵害人權的整體情形，促轉會過去一年來，爬梳與檢視審判過程中產生的政治檔案，一方面搜索與統計受裁判人姓名與人數，另一方面識別參與案件審理流程的主要官員姓名與職稱，將這些資訊編碼與建置為「臺灣轉型正義資料庫」，以期讓使用者瞭解威權統治時期因軍事審判而受害的情形，以及各級官員對政治案件的處置。

促轉會已公告，將在2月26日對外舉辦「臺灣轉型正義資料庫」發表會。促轉會表示，目前庫藏資料已收錄約一萬名政治受難者資料，並從館藏檔案找到約1000張受裁判者照片，而戒嚴時期壓迫體制加害者、參與者也在資料當中。

促轉會發言人葉虹靈表示，白色恐怖用軍法審判是主流，如何把過程還原，包括受害者基本資料像是族群、性別、職業、年紀及接受審判的過程，有時一個案子都可能來回審判好幾次，每軍法官的意見都可能不一樣，這些都是資料庫相呈現的重點，而不是簡單的標籤化，說誰就是加害者。

(中時 )