受新冠肺炎爆發加劇投資者對全球經濟成長放緩的憂心，到周三（12日）為止的過去一周，共有236億美元湧入了固定收益基金與ETF，創基金追蹤機構EPFR Global自2001年開始統計以來的最大單周吸金紀錄。

其中流入美國債券基金的資金總計達154億美元，包括美國投資級債券的103億美元。

此外美國財政部周四（13）標售190億美元的30年期公債，結果殖利率降至2.061％的歷史新低，反映投資者對該疫情的不安，使得美國長債再次受到青睞。

高盛分析師解釋，新冠肺炎自去年12月爆發後，迄今已奪走逾1,300條性命，6萬多人受到感染。由於該疫情還在持續升溫，在「中國經濟成長減緩、中國旅客支出下降與中國商品進口銳減」下，預料全球首季國內生產毛額（GDP）年化成長率將減兩個百分點。

聯準會（Fed）主席鮑爾本周赴國會作證時也表示，美國正密切關注「新冠肺炎的發展情勢」，他還指出這將導致中國經濟成長受阻，全球經濟勢必遭池魚之殃。

(工商 )