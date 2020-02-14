受新冠肺炎疫情影響，近期許多展覽都相繼取消或展延，不過，由台灣連鎖加盟促進協會主辦的「2020年台北國際連鎖加盟大展-春季展」，確定將於2月28日至3月2日，連續四天在台北世貿一館如期舉辦。至於確定參展的廠商及攤位數，主辦單位目前仍在統計中。

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東說，協會主辦台灣加盟創業大展超過20年，近期邀集產、官、學界代表多次召開會議協商後，考量目前台灣尚未發生社區群聚感染的例子，因此決定如期舉行，協會也將遵循防疫最高指標，希望和與會者共同對抗疫情，也一起拚經濟。

協會並提出展期五大防疫重點，包括：一、與會人士入場必須佩戴口罩；二、以紅外線感測儀及額溫槍量測體溫；三、現場提供次氯酸水製造機，霧化灑水器於高處噴灑於空氣中，並於每日提供上千公升次氯酸水供應參展廠商，使用於攤位及工作人員防疫消毒；四、配置一加侖「乾洗手」給廠商使用；五、派員於會場不定時巡邏，宣導參觀民眾配戴口罩，做好全面防疫工作。

不過，仍有部分廠商可能會因此考慮退展或延期。協會表示，已報名本次春季加盟展的參展廠商，可申請退展，協會將在扣除相關行政費用後，全額退費；另外也開放廠商申請移展，將原本已申請之攤位，移至2020年度其他協會主辦或合辦之展覽使用，不會另外收費。至於續展廠商，主辦單位將提供享有日後報展攤位優惠折扣。

協會也強調，針對民眾最關心的展覽期間疫情防護，除了外貿協會外，協會也會主動針對展館，加強公共區域、電梯、廁所等處清潔消毒，並建置完整防疫作業流程與應變措施，有信心將展場控制於安全範圍中，也希望協助台灣中小企業度過難關。

(工商 )