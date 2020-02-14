受疫情影響，來台外國旅客減少，台北士林萬麗酒店瞄準國人與公司行號一口氣推出多種住房優惠專案，以及會議假期專案，以不同優惠搭禮遇爭取商機。

士林萬麗酒店「2020春遊回饋專案」，每房5,000+15.5％，專案可享升等入住尊榮山景客房乙晚及自助式早餐兩客外，再贈「2,500餐飲抵用券」，餐飲抵用券適用於館內四間餐廳，且不限入住期間使用，可沿用至4/30日，每日限量5間。

士林萬麗酒店並針對長住需求的旅客推出「2020 Long Stay（長期住宿）」專案，凡連續入住7天起即可享升等入住尊貴山景客房外、另享特殊優惠房價，入住越久、優惠越多。如連續入住30天以上，可享優惠房價每晚4,200+15.5％，約2.1折優惠。

為體恤同是觀光旅遊產業人員辛勞，推出「2020萬麗一家人」同業住宿優惠，凡是飯店、旅遊及航空產業公司行號及企業，出示公司識別證或是公司名片，即可享住宿優惠價每晚3,636+15.5％，優惠包含享入住豪華客房乙晚、自助式早餐1或2客以及隔日延遲退房至14：00。

為吸引公司行號、機關團體舉辦團隊凝聚活動Team Building，或各類型會議活動喜愛。台北士林萬麗酒店於即日起至4/30日止，推出「2020會議假期」住宿專案，凡於活動期間單次預訂15間（含）以上房間、或單次連續入住滿15晚以上（入住房型及數量不限），即可以1元超值優惠價加價選用「半日會議專案」，會議專案內容包括半日會議場地使用、會議期間午餐以及茶點。

士林萬麗酒店表示，專案優惠人數計算方式以「入住之房間間數（或連續入住之房晚總數）」計算，如：單筆預訂入住15間（或單筆預訂入住一間房且連續入住15晚）、即可支付NT$1元加價使用15人半日會議專案，專案可享會議場地使用、會議當日午餐升等士林廚房自助午餐15客以及會議茶點15人份，依照原收費每位餐點費用總計1,738、最低場租費用為15,000元計算，等於基本至少可省下41,070元。

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